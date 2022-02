Per lavori lezioni sospese nell’asilo comunale di via Spartivento per due giorni

Lezioni sospese nell’asilo comunale di via Spartivento, con apposita ordinanza a spiegare che «a seguito di sopralluogo effettuato dal Gruppo Tecnico sono stati prescritti opportuni interventi strutturali, atti ad adeguare i locali ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materi».

Per permettere di fare i necessari lavori e relative pulizie le lezioni saranno sospese venerdì e sabato, riprendendo regolarmente lunedì.

L’ordinanza prevede anche che «secondo gli attuali livelli di copertura, la continuità educativa a favore dei minori frequentanti l’asilo nido di Via Spartivento potrà essere garantita presso le strutture di Via Conforti e Via Giovanni XXIII, previa richiesta delle famiglie».