Asilo comunale di via Giovanni XXIII chiuso una settimana per lavori di adeguamento alla struttura

Dopo l’asilo di via Spartivento, anche quello di via Giovanni XXIII chiude alle lezioni per una settimana al fine di permettere al Comune di poter effettuare i lavori che si sono resi necessari per il pieno accreditamento della struttura entro il termine del 30 giugno.

E’ stata ordinata così la sospensione del servizio di asilo nido comunale di Via Giovanni XXIII dal 7 al 12 febbraio, con ripresa delle attività il giorno di San Valentino, mentre l’erogazione delle attività educative a favore dei minori frequentanti il servizio potrà continuare presso le strutture di Via Conforti e Via Spartivento previa richiesta delle famiglie e disponibilità delle strutture.