In corso i lavori di adeguamento sismico della palestra e dei refettori della scuola Borrello

Sono in corso i lavori di adeguamento sismico della palestra e dei refettori scolastici della scuola Borrello di Lamezia Terme per i quali erano previsti 633,135.19 euro.

«Il territorio lametino (insieme ad altri circa 700 comuni della penisola) è classificato (con decorrenza dal 24 ottobre 2005) zona sismica 1, caratterizzata da un picco di accelerazione al suolo (PGA) alquanto elevato (sismicità alta)», ricorda l’assessore Dattilo, «è indiscutibile, quindi, l’importanza di procedere ad adeguare – sotto il profilo antisismico – le strutture destinate ad edifici scolastici».

Nel piano triennale delle opere pubbliche vigente (il nuovo è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta, dovendo passare poi per l’approvazione definitiva in consiglio comunale entro fine marzo insieme al bilancio di previsione) figurano in tal senso: