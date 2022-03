Carnevale animato nei nidi comunali di Lamezia Terme

Alcuni personaggi dei cartoni animati oggi hanno portato tanta gioia e allegria nei nidi comunali di via Conforti, via Spartivento e via Giovanni XXIII.

Tra coriandoli e musica, il divertimento è stato assicurato. Nel corso della mattinata tre personaggi (Spider-Man, Elsa, George), amatissimi dai più piccoli, hanno bussato alle porte lasciando a bocca aperta i piccoli bambini, le educatrici e i genitori.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Quando i bambini fanno ooh”, rappresentata da Tatamery, in collaborazione con la Cooperativa Orsa.