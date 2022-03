Disegni di Carnevale alla prova dei like online per gli studenti del plesso scolastico della Pietà

Ha riscosso successo il concorso “Disegna il tuo carnevale” organizzato dagli insegnanti del plesso scolastico della “Pietà” dell’Istituto comprensivo “Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme.

Il concorso, come ha spiegato la Dirigente scolastica Anna Primavera, “ha coinvolto genitori, e non solo, portandoli ad apprezzare i disegni realizzati dalle classi dei propri figli e a votarli con un “like” sulla piattaforma Facebook. Il link contenente i disegni realizzati dai bambini ha riscontrato migliaia di visualizzazioni portando agli elaborati migliaia di like di gradimento”.

Tutti elaborati saranno premiati per l’originalità, per la tecnica e l’arte del riciclo. Una prima edizione che ha riscontrato un successo meritato, anche perchè si è trattato del primo carnevale dopo la pandemia legata al Covid.