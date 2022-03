Omicidio coniugi Aversa, domani la consegna dell’opera all’IC “Ardito – Don Bosco”

Si svolgerà domani, venerdì 4 marzo, alle 10,30, la consegna all’Istituto comprensivo “Ardito – Don Bosco” dell’opera artistica realizzata dal maestro Raffaele Mazza e che raffigura il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Salvatore Aversa con la moglie Lucia Precenzano.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività promosse dalle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali Siulp ed Fsp Polizia di Stato nel trentesimo anniversario dal duplice omicidio di Lamezia Terme.

I Segretari Provinciali del Siulp, Gianfranco Morabito, e della Fsp Polizia di Stato, Rocco Morelli, hanno sottolineato che “la consegna del quadro rappresenta la conclusione del percorso che abbiamo voluto promuovere nell’anno del trentesimo anniversario dall’omicidio dei coniugi Aversa che ha avuto il suo momento cruciale nel convegno tenuto nel teatro Grandinetti alla presenza del vicecapo della Polizia Maria Luisa Pellizzari e del Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni”.

Morabito e Morelli hanno evidenziato come “la consegna dell’opera del maestro Mazza all’Istituto scolastico è un momento particolarmente intenso, perché è in questa scuola che la signora Lucia Precenzano insegnava e dove ha portato avanti il suo lavoro di educatrice. Un gesto simbolico, che punta a valorizzare la figura della signora Precenzano, il ruolo dei docenti nel percorso di legalità e, soprattutto, il valore delle nuove generazioni in questo percorso di riscatto della nostra terra”.