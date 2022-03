Un percorso di studio e comunicazione con le scuole nel progetto “Sono albero e vi racconto le mie radici”

Un percorso di studio e comunicazione che parte dal basso per i beni culturali lametini, con le scuole, nel progetto culturale “Sono albero e vi racconto le mie radici”.

La proposta illustrata in quarta commissione da Pasquale Scaramuzzino prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche a diversi livelli nella tutela del patrimonio storico-artistico del nostro territorio, tramite una sorta di “adozione” che tramite bando porti ad una promozione dei beni materiali ed immateriali sia all’interno che all’esterno delle aule.

Un’esperienza però tutta da costruire, con da dover valutare prima la reale risposta delle scuole (anche alla luce dei piano formativi impostati) e poi la non ridondanza con quanto già esistente (si cita la necessità di creare una sezione apposita sul sito del Comune, che però già esiste ed al massimo andrebbe aggiornata).

Scaramuzzino invita a creare «interazioni tra generazioni», sollecitando l’amministrazione «luoghi dedicati all’innovazione digitale per riallacciare i rapporti con i più giovani, che sono i cittadini dell’immediato futuro». Poi è anche vero che da dopo l’estate non si riesce a fare un bando per la gestione dello spazio aperto giovani in via Aldo Moro, rischiando anche di dover restituire i soldi già ottenuti per la strumentazione acquistata, ma è un passaggio che non viene citato nel dibattito nella sala commissioni.

Si richiede quindi un elogio dell’appartenenza, storica e territoriale, ad una fetta di cittadinanza che però anagraficamente e culturalmente non vi è legata, quindi dovendo avere una riscoperta per la valorizzazione digitale. Generazioni che non è detto poi, per svariate ragioni, rimarranno lametine (da diversi anni anche Lamezia Terme, come il resto del territorio nazionale, vede una decrescita della popolazione) a cui si sollecita un approccio smart all’interno di un’istituzione che dovrebbe esserlo da tempo ma non riesce ad abbandonare la passione per l’analogico al posto degli obblighi informatici.