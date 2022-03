Si è concluso a Messina il progetto di Teatro Inglese “Erasmus Theatre” per gli alunni delle 3A e 3B Classico

Si è concluso a Messina il progetto di Teatro Inglese “Erasmus Theatre” per gli alunni delle classi 3A° e 3B indirizzo Classico del “Fiorentino” con rappresentazione finale di “The King of Rock”.

Cast tutto inglese per una celebrazione di Elvis Presley, con adattamento scritto da Carole Toodi. The King of Rock, è un’opera che aiuta i giovani a riflettere su temi delicati e spinosi e lo fa con la leggerezza del musical. Temi trattati: razzismo, musica, politica, problematiche giovanili e storia americana anni 50. Settantacinque minuti di canti e balli per raccontare un astro nascente pieno di umane fragilità, il ragazzo dietro al divo.

Elvis Aaron Presley è stato cantante, attore e ballerino. Sicuramente uno dei più celebri cantanti del Novecento, una vera e propria icona culturale, fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti di rock and roll e rockabilly, tanto da meritarsi l’appellativo di il Re del Rock and Roll.

Siamo nell’America degli anni 50’, in un paese dove le differenze sociali su base razziale dettano legge; unico ponte fra la cultura yankee e quella afro è il sound. Elvis fa suo il rhythm and blues, il gospel, lo spiritual degli afroamericani, aggiunge il country, il traditional melodico e il pop fino a creare un suono tutto suo.

Una parabola di vita intensa, dove il successo non attenua il disagio interiore, anzi, forse lo amplifica. Ventiquattro anni di carriera e fama mondiale segnati da depressione e disturbi alimentari.

Gli studenti lametini hanno colto con entusiasmo la possibilità di poter interagire direttamente con gli attori in lingua inglese. Per i docenti di lingua Inglese: Mimma Mazzei e Pasquale Roppa «la partecipazione allo spettacolo del Liceo Classico – Artistico “Fiorentino” tenutosi in Sicilia è stato l’ultimo step di un percorso iniziato in classe nei mesi scorsi. Siam partiti dalla storia del Teatro Inglese fino ad arrivare alle forme più moderne come il musical. E’ stata una bella e interessante esperienza che ha coinvolto parecchio gli studenti. Attività di questo genere migliorano la “fluency” dei ragazzi e le loro competenze linguistiche. Rilevante è stata, inoltre l’attività didattica conclusiva tenutasi all’esterno, che ha permesso agli studenti, dopo tanto tempo di “chiusura” per Covid, di fare un piccolo viaggio e quindi socializzare. I complimenti vanno anche all’Erasmus Theatre che ha portato in scena un prodotto di qualità con un cast davvero bravo».