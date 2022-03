Pigreco day al Liceo Classico – Artistico “Fiorentino”, un viaggio attraverso il Pigreco, a partire dalle sue origini storiche, fino alle sue influenze in letteratura, arte e in molteplici altri settori

Il lavoro è nato dalla collaborazione interdisciplinare di Arte e Matematica. A realizzarlo sono state le docenti Carmela Fuoco e Antonella Rotundo con gli alunni di 1C e 1BArt

Il contributo artistico è dei ragazzi delle classi 1AA,1BA,2AA,5BA. Altre opere presenti nello slide show sono dei ragazzi delle classi 4AA e 5AA.

Si parte dal significato del Pgreco che indica il rapporto costante tra la lunghezza di ogni circonferenza ed il suo diametro. Viene così rammentata la sua storia, che comincia sin dai tempi delle più antiche civiltà, ancora prima di Archimede.

Poi sia affronta la questione del valore. Quanto vale, esattamente? Si tratta di un numero irrazionale, dunque non esprimibile mediante rapporto tra due numeri interi. In quanto irrazionale, è un numero decimale illimitato non periodico, pertanto non e’ possibile calcolare tutte le sue cifre, che sono infinite e senza periodicità alcuna.

Davvero tanti i punti interessanti del lavoro, alcuni anche curiosi come il celebre problema della quadratura del cerchio. Il Pi greco, infatti, nel mondo della matematica, viene applicato in innumerevoli formule di geometria piana e solida, ma il suo utilizzo più comune è, indubbiamente, nel calcolo della misura della lunghezza della circonferenza e dell’area del cerchio.