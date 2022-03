Seminario in occasione della Brain Awarness Week per gli studenti del Fiorentino

In occasione della Brain Awarness Week sì è ottenuto oggi, nell’ambito delle lezioni di Neurologia per la curvatura ‘Biomedica’ destinate agli allievi del Liceo Classico “Fiorentino” di Lamezia Terme, un seminario informativo/ divulgativo alla presenza di Gianfranco Puccio, neurologo Centro Neurogenetica e docente del predetto indirizzo, della docente Arabia insieme a Francesco Fortunato, dottorando di Ricerca collegati in video call dalla Scuola di Specializzazione di Neurologia della Università degli Studi della Magna Graecia diretta da Antonio Gambardella e alla presenza del Dirigente Scolastico del Liceo Classico Artistico di Lamezia Terme Nicola Antonio Cutuli.

La valenza dell’iniziativa è duplice: di orientare i giovani allievi liceali desiderosi di intraprendere gli studi di medicina e chirurgia e più in generale delle professioni sanitarie, e di accrescere la consapevolezza della popolazione sul cervello e sulle malattie neurologiche.

La Settimana del Cervello è promossa dalla Società Italiana di Neurologia(SIN) presente nella sezione Calabria come SINdem (società affiliata SIN per lo studio delle demenze) presieduta da Rosanna Colao del Centro Regionale Neurogenetica.