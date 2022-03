L’orientamento post diploma del “Valentino De Fazio” inizia con gli incontri Unical

L’Istituto Tecnico Economico “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme, con la Dirigente scolastica, Simona Blandino, offre ai propri studenti una serie di incontri finalizzati all’orientamento universitario e al mondo del lavoro organizzati da Giuseppe Grande. In quest’ottica, il 21 marzo scorso, l’Università della Calabria ha incontrato i ragazzi delle classi quinte. Il docente Franco Rubino, coordinatore del corso di laurea in Economia Aziendale e la professoressa Graziella Sicoli, docente della stessa facoltà, hanno presentato l’offerta formativa dell’UNICAL.

Il campus più attrezzato della regione, presenta una offerta formativa ampia e trasversale con 79 corsi di laurea, 14 dipartimenti e circa 30.000 studenti. Ha destato interesse la presenza di Rubino, testimoniando la sua esperienza scolastica iniziata proprio al “Valentino De Fazio”, presso il quale ha conseguito il diploma nell’anno scolastico 1982/1983 con voto 60/60, laureandosi, successivamente ,in Scienze Economiche a Rende. “Il valore formativo del Valentino De Fazio è indubbiamente elemento fondamentale della crescita intellettuale e culturale degli alunni, in quanto fornisce un bagaglio di risorse utili per realizzare validi progetti futuri”, ha affermato il professore Franco Rubino.

Gli alunni nel corso dell’incontro hanno interagito in maniera interessata e competente sui temi della cultura d’impresa, punto di forza dell’Istituto Tecnico Economico.