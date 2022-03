Da domani mattina fino al 25 maggio le “Fiorentinolimpiadi” al Gianni Renda

Dopo qualche rinvio a causa di problemi logistico-organizzativi, parte il progetto “Fiorentinolimpiadi”, ideato e fortemente voluto da Massimo Viola, coadiuvato dagli altri docenti di Scienze Motorie e Sportive: Danilo Marasco, Antonio Monteleone e Salvatore Perri del Liceo Classico – Artistico “F. Fiorentino”.

Il progetto prevede più incontri presso il campo sportivo “Gianni Renda”, ove gli alunni del biennio dell’Istituto, guidato dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli , si cimenteranno in gare di atletica leggera (60 metri, 100 metri e staffetta 4×100 ) su pista.

Si inizia domani mattina, in quest’anno ricco di iniziative uscite e sportive, con le classi 1B e 1° quadriennale, per un susseguirsi di appuntamenti calendarizzati per arrivare alle gare finali che si disputeranno il 25 maggio.

Un ringraziamento va al Comune di Lamezia Terme e all’FC Calcio di Lamezia per la loro collaborazione