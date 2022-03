“Costruisci il tuo futuro da imprenditore” seminario all’Istituto Tecnico Economico “V. De Fazio” di Lamezia Terme con Anpal , Garanzia Giovani e Ente Microcredito.

Come trasformare la propria idea in un progetto d’impresa? Come diventare imprenditori anche senza la disponibilità di capitale? Sono questi alcuni dei quesiti posti dagli studenti di quinta e quarta classe dell’istituto “Valentino De Fazio” nel corso del seminario “Costruisci il tuo futuro da imprenditore” svoltosi il 28 marzo.

Un panel di relatori dedicato ad approfondire le opportunità a cui gli studenti già diciottenni potranno da subito accedere.

Ha introdotto e moderato l’incontro Sabrina Sicari, Referente per Anpal Servizi, focalizzando l’attenzione sull’importanza che ogni studente costruisca il proprio progetto professionale puntando sulle proprie passioni e acquisendo le competenze necessarie.

Annarita Lazzarini, responsabile per la Regione Calabria di “Garanzia Giovani”, ha spiegato le opportunità che il Programma offre, invitando gli studenti ad avanzare le proprie idee ed illustrando i progetti d’impresa già avviati da altri giovanissimi in Calabria.

Antonello Rispoli, referente per Ente Microcredito Nazionale, ha illustrato “ Yes I Start-up Calabria” percorso mirato a formare i giovanissimi nell’arco di 16 giornate alle competenze di base per fare impresa ed alla costruzione di un progetto d’impresa per poi accedere, terminato il percorso formativo, alla possibilità di richiesta di finanziamenti mirati per lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali.

A chiusura dell’incontro, l’imprenditore Luca Sirianni ha testimoniato la propria esperienza di ex studente e neoimprenditore: grazie alla misura “ Yes I Start-up Calabria” ha potuto realizzare il proprio sogno avviando Smartphone Lab Lamezia.

L’iniziativa rientra nella cornice delle azioni di assistenza tecnica che Anpal Servizi attua negli istituti scolastici secondari superiori selezionati dall’USR Calabria per la sperimentazione di modelli ed interventi mirati a trasferire agli studenti informazioni e strumenti utili per affrontare efficacemente l’ingresso nel mondo del lavoro.