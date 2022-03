Approvato in giunta il piano comunale per il diritto allo studio con 2.570.934,60 euro di spese e 965.019,01 di entrate

Approvato in giunta il piano comunale per il diritto allo studio, lo strumento programmatico di tutte le attività e le iniziative a favore degli studenti delle scuole comunali propedeutico alla realizzazione dei servizi collettivi (mensa, trasporto, fornitura libri di testo, servizi per gli alunni diversamente abili), da inviare alla Regione entro il 30 aprile ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti previsti dalla legge stessa.

A Lamezia Terme son presenti 8 Istituti Comprensivi (con 24 plessi di scuola dell’Infanzia, 17 plessi di scuola primaria, 8 plessi di scuola secondaria di 1° grado) e 6 Istituti Scolastici Secondari di II grado (più la Sezione Staccata di Lamezia Terme dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura), ma nel corso dell’ultimo anno la popolazione scolastica è passata da 12.321 a 12.151 alunni di cui 11.724 nella scuola statale (1.368 scuola dell’Infanzia, 3.192 scuola primaria, 2.083 scuola secondaria di 1° grado, 5.081 scuola secondaria di 2° grado) e 427 nella scuola privata paritaria (371 scuola dell’infanzia, 56 scuola primaria divisi tra 14 scuole dell’infanzia private paritarie ed 1 scuola primaria paritaria).

Sono 216 gli alunni in situazione di handicap presenti nei diversi gradi di scuola: 25 scuola dell’Infanzia, 94 scuola primaria, 46 scuola secondaria di 1° grado e 51 scuola secondaria di 2° grado.

Rimarcando l’importanza dell’offerta scolastica contro la devianza giovanile, la cultura dell’illegalità e l’inclusione sia di stranieri che di giovani rom, non si nascondono le difficoltà in atto tra carenza di fondi e di personale, anche dopo la riorganizzazione di alcuni istituti per poter rientrare nel numero minimo di alunni previsti.

In totale a fronte di 2.570.934,60 euro di spese, le entrate corrispondono a 965.019,01.

SERVIZIO MENSA

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’Amministrazione Comunale ha richiesto 79.200 euro come contributo regionale da destinare al servizio mensa (lo scorso anno è stato di 24.000 euro), tenendo conto del parametro di costo stabilito in € 0,30 per pasto, per un massimo di 160 giorni di fruizione del servizio dei 1650 alunni coinvolti, mentre il Comune paga attualmente al gestore del servizio € 3,603 (iva esclusa) a pasto per i tre gradi di scuola e per il pasto degli insegnanti.

L’Amministrazione comunale prevede, altresì, una quota del contributo regionale di 5.880 euro da destinare alle scuole paritarie che richiedono di essere incluse nel piano per il diritto allo studio e gestiscono il servizio mensa in maniera diretta, osservando il menù, fornito dall’Asp.

Essendo l’amministrazione comunale ancora sotto i dettami del piano di riequilibrio, la compartecipazione della copertura dei costi del servizio da parte degli utenti non può scendere sotto il 36%, il che presuppone che se aumenteranno ancora i costi di gestione potrebbero in futuro costare di più anche i singoli ticket ad oggi differenziati per reddito Isee.

SERVIZIO TRASPORTI

Scadrà a gennaio 2023 l’accordo di 15 anni tra Comune e Lamezia Multiservizi per quanto riguarda il trasporto scolastico e degli alunni disabili. Per soddisfare le esigenze del servizio di trasporto scolastico la Lamezia Multiservizi S.P.A offre 3 tipologie di servizi: servizi di trasporto scolastico su 8 linee, alcune delle quali però presentato al loro interno doppia corsa per zone limitrofe per un totale di 12 corse nelle ore antimeridiane (andata verso scuola) e 10 corse di ritorno + 2 corse nel pomeriggio; trasporto studenti a scuola e a terapia e attività di recupero che riguarda il trasporto a scuola di massimo 25 ragazzi che vengono accompagnati presso le scuole primarie e secondarie (6 ragazzi presso le scuole elementari Savutano, Don Bosco, San Teodoro, Borrello; 6 ragazzi presso le scuole Medie Pietro Ardito, Pitagora, Gatti, Sant’Eufemia, Nicotera); uscite didattiche, servizio offerto alle scuole per le gite scolastiche e le uscite didattiche degli studenti con l’utilizzo di due scuolabus per 2 ore/giorno nella fascia oraria dalle 9 alle 12 durante tutta la settimana.

Ammettendo che «restano, in molti casi, disattese le istanze che provengono dal territorio per l’estensione del trasporto scolastico anche alla scuola dell’infanzia» le spese per il “Servizio di Trasporto Scolastico” saranno di 616.331,72 euro, mentre per il “Servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili” di 78.560,75 euro, chiedendo un contributo regionale di 1.042,48 euro.

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO

Per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria tramite cedole librarie il Comune preventiva una spesa di 130.000 euro, mentre per quanto riguarda l’anno scolastico in corso è di 269.956,53 euro il contributo ricevuto destinato alla scuola secondaria di 1° e 2° grado.

SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEGLI ALUNNI DISABILI

Tenendo conto delle esigenze manifestate dalle Istituzioni scolastiche e del numero degli alunni disabili, l’Amministrazione comunale, prevede di destinare la somma di € 140.000,00 alle spese per l’assistenza specialistica. Il contributo previsto potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione in relazione, sia all’entità del “Fondo Regionale per il Piano Scuola” che verrà assegnato.

RIEPILOGO FINANZIARIO

Intervento: previsione spesa – previsione entrata (tramite pagamento utenti o finanziamenti)

Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria: 130.000 – 0

Legge 448/98 – fornitura gratuita o semigratuita libri di testo: 269.956,53 – 269.956,53

Trasporto scolastico: 694.892,47 – 1.042,48

Trasporto studenti a scuola e a terapia e attività di recupero: 79.928

Refezione scolastica: 1.250.277,60 – 548.140

Scuole paritarie: 5.880 – 5.880

Interventi di assistenza specialistica: 140.000 – 140.000