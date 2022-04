L’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora incontra il Vescovo della Diocesi  Giuseppe Schillaci

Mercoledì 30 marzo, la Dirigente, gli insegnanti e il personale scolastico dell’I.C. “Perri-Pitagora” hanno incontrato il Vescovo, Giuseppe Schillaci, per un momento di riflessione in preparazione della Santa Pasqua.

Nel saluto di benvenuto da parte dei docenti è stato evidenziato il lavoro decennale di tutti gli insegnanti dei tre ordini di Scuola incentrato sui valori dell’inclusione, dell’accoglienza e della solidarietà, ma è stato anche posto l’accento sul loro impegno, quotidiano e costante, con gli alunni, nell’intento di farli diventare veri cittadini, ma anche veri cristiani.

Dopo un breve saluto da parte della Dirigente Scolastica, che ha voluto questo incontro, il Vescovo, facendo riferimento al difficile momento storico, ha messo in evidenza nel suo discorso come ognuno sia chiamato a diventare artigiano di pace, secondo le parole di Papa Francesco. Non sono tuttavia mancati importanti e significativi riferimenti storico-teologici, da Papa Benedetto XV, che definì la prima guerra mondiale una inutile strage, a Papa Paolo VI, ideatore della Giornata della Pace; dall’esodo di Mosè alla missione di padre Charles de Foucauld, fondatore dei Piccoli Fratelli, religiosi dediti agli strati più umili della popolazione.

Segni ed eventi della storia dell’umanità, della storia di quell’uomo spesso, non a caso, indicato, in particolare nella cultura meridionale, con l’appellativo di “cristianu”. Storie quindi da non dimenticare, per chi svolge la delicata funzione di educatore, ma da ricordare soprattutto in questo momento di ritorno alla normalità da una parte, dopo i due anni di restrizioni, e di paura dall’altra, se si pensa al dramma della guerra o, come ha ben detto il Vescovo, delle guerre.

Il monito di Monsignor Schillaci è stato pertanto quello invitare ognuno a costruire innanzi tutto una pace, che sia coltivata prima dentro di noi e poi nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri, nelle nostre comunità parrocchiali. Solo così possiamo veramente realizzare il progetto comune che è la Pace.

L’incontro è stato accompagnato da alcuni brani musicali, quali l’Ave Maria di Caccini, suonati dagli insegnanti di strumento della scuola. Ed è proprio Maria, la madre di Gesù, ha infine sottolineato il Vescovo, colei il cui manto ci protegge e sostiene.