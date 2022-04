Un pomeriggio dedicato allo sport, quello che si è svolto oggi presso il Liceo Scientifico “Galilei” di Lamezia Terme.

A partire dalle 16,30 fino alle 20 l’intera area esterna dell’Istituto, fornita di campi di padel, calcio a 5, pallavolo e basket, la palestra interna, con tavoli di biliardo e tennis da tavolo, e le aree adibite al tiro con l’arco e alla scherma, hanno ospitato gli studenti del liceo.

E’ stata così inaugurata la Prima Edizione della “Giornata dello Sport”, fortemente voluta dalla dirigente Goffredo, che si inserisce a pieno titolo in quella che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato come “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”, in memoria del 6 aprile 1896, data di inizio dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna.

«Lo Sport è un potente strumento sociale, capace di diffondere ideali e valori fondamentali, come fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia» afferma la Dirigente Goffredo, «inoltre come legame tra i popoli, in questo particolare momento, assume una valenza ancora più importante e formativa».

Al tavolo inaugurale numerose società sportive locali, che hanno dimostrato la reale sinergia tra scuola e territorio: la NSD Promosport rappresentata da Ernesto Gabriele e dalla squadra di calcio femminile, l’Asd Lamezia Padel rappresentata da Mauro Lento, il Circolo Scherma con Giuseppe Costanzo, la Compagnia Arcieri Lametini con Francesco Sesto, la Società Tennis Tavolo con Valentino Sergi, la Società Biliardo con Nazzareno Fedele, la ASD Lucky Friends con Domenico Saladino.

Ospite d’eccezione, il giornalista della Testata Nazionale “Corriere dello Sport”, Luca Parmigiani: «è stato davvero emozionante vedere cosi tanti studenti tornare a scuola nel pomeriggio per praticare sport. Lo sport è salute, benessere, educazione e integrazione, valori fondamentali nella societá moderna. Sono fermamente convinto che scuola e sport viaggino sullo stesso binario. I miei complimenti alla Dirigente e a tutti i docenti che hanno lavorato con costanza per promuovere questa giornata di sport».

Da capire se, in una città in cui è enorme il problema degli impianti sportivi, le scuole superiori vogliano aprire le proprie palestre alle società sportive come più volte richiesto.