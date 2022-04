Primo incontro di lettura per bambini nell’IC Borrello-Fiorentino

Grande soddisfazione al Borrello-Fiorentino, sotto la Dirigenza di Giuseppe Guida, per l’incontro di lettura tenuto per i bambini nell’ambito delle iniziative della Biblioteca Scolastica/Bibliopoint di via Matarazzo.

L’incontro ha coinvolto i “lettori in erba” delle classi prime della Scuola Primaria, per introdurre l’oggetto libro e il gusto della lettura, in modo divertente e partecipato attraverso la “mediazione” di una brava lettrice e animatrice volontaria. Raffaella Galizia, ospite graditissima della Biblioteca Scolastica, ha “animato” una sorprendente girandola di storie, scelte fra i libri più belli e apprezzati della letteratura per bambini.

L’evento rientra in una programmazione che durerà per i mesi di aprile e maggio e coinvolgerà altre classi dell’Istituto Comprensivo. Sono previste iniziative nel Maggio dei libri anche in collaborazione fra il Bibliopoint e il Sistema Bibliotecario Lametino.