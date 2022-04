Al Liceo “Tommaso Campanella” 4 Borse di studio per il tedesco e il Tableau d’Honneur per le eccellenze in francese

«Oggi più che mai è importante garantire un processo di integrazione europea; acquisire padronanza linguistica significa connettersi con il “sistema” Europa, leggere criticamente la storia, interpretare e precedere i cambiamenti. Offrire ai nostri studenti gli strumenti adeguati ad aprire le strade di un confronto a livello internazionale». È quanto sostiene la Dirigente scolastica del Liceo “Tommaso Campanella”, Susanna Mustari, commentando i successi conseguiti negli ultimi giorni.

In occasione dell’anno della “Lingua tedesca 2022”, l’Ambasciata tedesca di Roma ha messo in palio per tutte le scuole della Calabria che offrono il tedesco come insegnamento curriculare 12 borse di studio. Una commissione composta dalle insegnanti di tedesco della scuola, le docenti Concettina Lucchino, Ursula Mader, Annamaria Mantella, Daniela Muraca ha provveduto a selezionare per ciascuna classe i due migliori elaborati, un testo in tedesco sull’importanza dello studio delle lingue straniere ed in particolare sull’importanza dello studio del tedesco. Le selezioni sono avvenute nel rispetto dei criteri esplicitati dal bando trasmesso dall’Ufficio scolastico per la Calabria il 21 febbraio.

Ben 4 di queste borse di studio sono andate ad allieve del Liceo Campanella, che risulta così essere il Liceo linguistico più premiato della regione. I vincitori, Giulia Cantafio e Giada Buonconsiglio della 4AL, Flavia Floro della 4BL, Marianna Tucci della 3AL trascorreranno due settimane in famiglie ospitanti frequentando una scuola tedesca ed una settimana a Berlino per visitarne tutte le bellezze artistiche ed architettoniche della città; è compreso anche il volo da e per la Calabria. Gli altri partecipanti prenderanno parte ad un programma estivo di 3 giorni presso l’Ostello “Bella Calabria” a San Leonardo di Cutro, bene confiscato alla Mafia e gestito dall’Associazione Amici del tedesco.

Enorme la soddisfazione espressa dal Dipartimento di tedesco per questo ennesimo successo che conferma il lavoro serio ed appassionato di studenti e docenti anche perché la Calabria, assieme alla provincia autonoma di Trento, è stata la regione a cui è stato destinato il più alto numero di borse di studio da parte dell’Ambasciata tedesca di Roma: un segnale chiaro e di indiscussa stima nonché un’attestazione dei forti legami in campo socio-economico- turistico che la nostra regione ha con la Germania.

Anche la Lingua francese continua a conseguire riconoscimenti e meriti. Dopo il Premio Gouncourt, il Premio Amopa Italia, (l’Associazione dei Membri dell’Ordine delle Palme Accademiche, posta sotto il patrocinio del presidente della Repubblica Francese, del Ministro de l’Education Nationale e del Grand Chancelier de la Légion D’Honneur), quest’anno, organizzato dall’Alliance Francese di Catanzaro. Paola Cefalà della 2AL e Maria Francesca Matarazzo della 5AL, guidate dalle docenti Carmen Marra, Angelina Lugarà e Giuseppina Scalise, hanno presentato una lettura critica di alcuni brani tratti da Le Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry e L’albatros di Charles Baudelaire: “eccellenze in lingua francese”, sono state inserite nel Tableau d’Honneur, l’Albo d’Oro dell’Amopa.