La Croce Rossa al Liceo “Tommaso Campanella” con percorsi “per la vita”

Al Liceo “Tommaso Campanella” le docenti del Dipartimento di Scienze Naturali, in accordo con il responsabile locale della Croce Rossa Italiana, hanno inserito nel progetto d’Istituto “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), un’azione formativa finalizzata allo sviluppo di competenze personali, sociali, di cittadinanza rivolta alla tutela e alla protezione della salute e della vita.

Gli esperti che si sono alternati durante le 30 ore di attività teoriche e pratiche hanno approfondito tematiche di rilevante importanza per il mondo giovanile, prestando particolare attenzione alle esercitazioni pratiche di primo soccorso. Dall’educazione sessuale all’educazione stradale, dalla donazione degli organi all’educazione alimentare per poi sottolineare l’affascinante percorso storico della CRI, che attraversa tutto il Novecento.

«Tutte tematiche che arricchiscono il progetto di educazione civica che la nostra scuola ha messo in atto sin dall’anno scorso» interviene la Dirigente scolastica Susanna Mustari sottolineando quanto «la scuola rappresenta il paradigma formativo delle generazioni future. Costruire il cittadino del domani – continua – significa offrire opportunità significative tese a sensibilizzare verso la “cultura del dono”. L’importanza del volontariato tra i giovani è cruciale: apre la mente, stimola al dialogo, alla riflessione e soprattutto fa crescere l’empatia verso chi non è fortunato come noi».

Diritto Internazionale Umanitario, tutela della salute e della vita, cooperazione sono al contempo principi e valori che concorrono a sviluppare stili di vita sani che a loro volta, in un percorso sociale diventano “agenti” del cambiamento.

La coordinatrice del dipartimento, Anna Maria Perna, ha espresso piena soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e ha ribadito quanto sia «importante attingere al patrimonio associativo che oltre a promuovere condivisione e partecipazione alla vita comunitaria, si dimostra una colonna portante della nostra società».