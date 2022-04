Alunni dell’Istituto comprensivo Saverio Gatti si confrontano con il ricercatore AIRC Marcello Maggiolini

Il futuro della ricerca comincia in classe. Questo l’obiettivo dell’incontro on line tra le classi della scuola secondaria e le classi quinte della scuola primaria di ogni plesso dell’Istituto comprensivo Saverio Gatti di Lamezia Terme ed il ricercatore AIRC Marcello Maggiolini, Ordinario di Patologia generale, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’UNICAL.

Ad introdurre l’incontro, moderato dalla professoressa Isabella, la Dirigente Daniela Quattrone che ha sottolineato l’importanza di avvicinare i giovani alle scienze e di far scoprire loro le nuove frontiere della ricerca.

Dopo la proiezione di un video introduttivo su come si sviluppano le cellule tumorali e su quali corretti stili di vita adottare per prevenire l’insorgenza di molte patologie, Maggiolini ha lasciato la parola agli alunni, instaurando un confronto diretto che ha registrato grande partecipazione e curiosità tra i ragazzi, che lo hanno sommerso di domande.

Ci sono molti falsi miti e argomenti controversi sul cancro e su ciò che lo provoca e, con l’aiuto dell’esperto, i ragazzi hanno meglio compreso cosa dice la scienza.

Quello di ieri non resterà un incontro isolato, ma il primo di una serie, perché i giovani sono l’acceleratore della ricerca e la scuola deve essere un luogo privilegiato per rafforzare la loro consapevolezza e costruire un futuro in cui il cancro sarà sempre più curabile.