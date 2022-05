Presentazione de “Il soddisfacimento monetario” al “Borrello-Fiorentino”

Continuano le iniziative del “Maggio dei libri” all’I.C. Borrello-Fiorentino, questa volta con una mattinata di presentazione dedicata al libro di uno studente tredicenne dello stesso Istituto Scolastico. “Il soddisfacimento monetario”, questo il titolo del libro, scritto dal giovanissimo Emanuele Paone e dedicato al tema dell’educazione finanziaria degli adolescenti, per apprendere fin da giovanissimi “un metodo (così il libro) che possa fornire le basi per i primi passi da compiere nel caotico mondo della finanza. Con uno sguardo all’approccio che, fin da adolescenti, si dovrebbe avere nelle scelte economiche della vita quotidiana. Il tutto commentato dal punto di vista di un ragazzo di tredici anni”.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico Giuseppe Guida che ha espresso soddisfazione per tutte le iniziative, la conduzione dell’incontro è andata alla giornalista ed esperta di libri Maria Chiara Caruso, autrice e conduttrice della rubrica culturale #cheteloleggiafare in onda su radio CRT, che ha proposto i contenuti del libro conversando con l’autore adolescente e con i suoi coetanei del pubblico. Infine Marinella Gambino ha mostrato alcune presentazioni realizzate col digitale, opera delle due studentesse Rosy Berlingieri e Maria Francesca Pullia.

La rassegna nella Biblioteca Scolastica/Bibliopoint di via Matarazzo proseguirà con altri eventi. Fra gli altri, Michele D’Ignazio presenterà il suo ultimo libro “Il mio segno particolare”; Antonio Pagliuso proporrà un incontro su “Letture ucraine”; Annamaria Frustaci sarà presente con: “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia”; Marco Santilli neuropedagogista clinico interverrà col seminario formativo “Le dinamiche di apprendimento del latino nella Scuola Secondaria di primo grado”, anche per valutare l’insegnamento del latino già in atto nell’Istituzione Scolastica in via sperimentale.