Un logo per Demetra, venerdì mattina la scelta del vincitore

Sono 21 gli elaborati pervenuti dalle 3 scuole che hanno partecipato al concorso di idee “Un logo per Demetra”, tra questi sarà scelta la nuova identità visiva del Centro Antiviolenza (CAV) Demetra di Lamezia Terme.

Tutti i lavori saranno presentati venerdì alle 10:30 nella sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme.

Al concorso di idee, lanciato lo scorso 24 marzo dal CAV Demetra, hanno partecipato, con i rispettivi indirizzi d’arte e di grafica e comunicazione, le classi IV A del Liceo Francesco Fiorentino di Lamezia (indirizzo artistico) seguite dalla referente interna Stefania Giampà; la IV M dell’IIS Polo Tecnologico di Lamezia Terme, referente Annamaria Napoli, le IV E e IV H dell’Istituto Istruzione Superiore “L. Costanzo di Soveria Mannelli” con i professori Rachele Mastroianni e Nicola Torchia.

«Una grande risposta e partecipazione, – dicono dal Centro Antiviolenza Demetra – e di questo non possiamo che ringraziare la sensibilità con cui dirigenti, docenti e alunni, hanno accolto l’ idea, condivisa tra tutte le componenti del partenariato del CAV, scaturita con l’intento di creare un confronto costruttivo e partecipato sui temi della violenza e sull’ identità che il Centro rappresenta per il territorio lametino».

Nella valutazione degli elaborati sono state coinvolte, insieme alla Events&PRESS di Maria Pia Tucci,responsabile della Comunicazione del CAV, la Pieffe Comunicazione di Pierluigi Fragale e Evermind Società benefit di Francesco Biacca e soci.

«Venerdì, – concludono dal CAV- sarà una nuova occasione per parlare con i giovani di relazione di aiuto e di possibili soluzioni per chi subisce violenza o abuso. Abbiamo scelto la sede Istituzionale del Comune di Lamezia per lanciare un messaggio forte e di responsabilità, perché la violenza riguarda tutti gli aspetti della vita di una comunità e chiama a risposte condivise e che non lascino spazio a vuoti sociali».

A presenziare l’evento, con gli alunni e docenti referenti delle scuole partecipanti, anche il Sindaco della Città, Paolo Mascaro, le rappresentanze del partenariato del CAV Demetra di Lamezia Terme e il team di esperti delle agenzie di comunicazione coinvolti nella valutazione.