Domani seminario della Federazione Italiana Scuole Materne sulla mancata modernizzazione del sistema integrato 0/6

La Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) ha promosso un seminario di formazione dei quadri Fism delle regioni del mezzogiorno che si svolgerà a Lamezia Terme domani presso il Grand Hotel Lamezia a partire dalle 9.30.

La scelta della Calabria è stata mirata perché è la regione che ancora non ha avviato la modernizzazione del sistema integrato 0/6, che costituisce una vera novità perché è accompagnato da un piano finanziario importante le risorse; le regioni virtuose come il Veneto e la Puglia per esempio hanno già avviato la programmazione del 2023.

Altra novità del provvedimento ai sensi della legge n.107/15 è la definizione delle prestazioni per i servizi per l’infanzia asili nido e scuole materne, che vanno implementati e diffusi in tutto il territorio nazionale. Si riconosce alle famiglie inoltre un diritto civile e sociale di questi importanti servizi, riducendo loro la soglia massima di partecipazione economica.

Il seminario si pone l’obiettivo di verificare l’applicazione del decreto legislativo, lo stato dell’arte nel mezzogiorno, favorendo un articolato approfondimento sulla Calabria che registra notevoli ritardi.

Il seminario dopo il saluto della Presidente regionale Fism, Marisa Fagà, prevede quello della Vicepresidente nazionale, Rosaria De Filitto, il coordinatore del consiglio nazionale Dario Cangialosi farà l’introduzione, seguiranno le relazioni le relazioni del responsabile nazionale delle questioni giuridiche Stefano Giordano, sul tema: “i cambiamenti radicali nel finanziamento del sistema nazionale integrato di educazione ed istruzione” (fondo 0-6, fondo di solidarietà ai comuni, livelli essenziali delle prestazioni per l’educazione e l’istruzione, costo standard e abbandono del costo storico, family act), del Presidente regionale Fism Puglia Fabio Daniele: “buone prassi:il sistema integrato 0/6 in Puglia”, il Presidente regionale Fism Toscana Leonardo Alessi: “buone prassi l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilita’ in Toscana”.

Concluderà il Seminario Massimo Pesenti, responsabile nazionale area organizzativa e rapporti con i territori.