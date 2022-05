Sono 216 le nuove scuole, innovative e sostenibili, che saranno finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento dei fondi che porta lo stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 milioni di euro.

Sono state pubblicate oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie delle aree, regione per regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici, all’esito dell’avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all’inizio del mese di dicembre. Al Mezzogiorno il 42,4% dei fondi: una percentuale superiore rispetto al 40% inizialmente prefissato, cresciuta grazie all’incremento di risorse.

Nel lametino 554.000 euro andranno a Soveria Mannelli, 2.434.330,47 a Falerna, 2.335.000 a Lamezia Terme per demolizione edilizia con ricostruzione in situ, con 4.075.347,86 euro per la Provincia di Catanzaro. Non finanziata la richiesta di Gizzeria da 1.440.000 euro.