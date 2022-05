Quarta edizione dei giochi dei tempi passati per 15 classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia

Alla quarta edizione dei giochi dei tempi passati hanno partecipato le 15 classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia Lamezia.

Dalle 9:30 nel campetto esterno dopo il saluto della dirigente scolastica Careri, la quale ha ribadito «quanto l’apprendimento dei giochi ed in modo speciale i giochi di una volta, oltre ad essere un collante per i rapporti interpersonali (scambi di idee) sono fautori della crescita fisica e morale di ciascun individuo, accentuando i rapporti tra i bambini ed i propri pari di ogni dove, condividendo emozioni ed aspirazioni», si è proceduto a far posizionare le classi presso le aree dei giochi.

I giochi erano divisi in 3 gruppi in relazione alle fasce di età. L’organizzatore Francesco Torchia ha optato per tre giochi per classe, più uno di riserva, ed alla costruzione di due manufatti-giocattoli: il primo doveva essere messo semplicemente in mostra mentre il secondo serviva per giocarci, dunque essere funzionale ad un gioco.

I bambini hanno portato le loro proposte in modo impeccabile dalle prime alle quinte. Oltre alle solite fionde di varie fogge, una giura composta da 4 persone ha avuto modo di vedere strumenti musicali funzionanti, calcio balilla, trottole, aquiloni, Kendama, Bambole di stoffa e di plastica, per la prima volta un Dreidel la trottola Ebraica.

Nello stilare il referto per l’assegnazione della targa la giuria ha tenuto conto di: difficoltà esecutiva – creatività – rifiniture – esecuzione pratica del giocattolo. Alla fine è stata consegnata alla 5B una targa come migliore giocattolo costruito.

I giochi erano nell’ordine: girotondo – bussa l’orologio – gara de sacchi – campana – 4 cantoni – percorso con la pallina – tiro alla fune – copertone – palla a muro – bandiera – strega comanda colore – sasso, carta, forbice.