Il magazine ufficiale del Liceo Classico–Artistico “Fiorentino” ritorna con il terzo numero nella consolidata e duplice veste editoriale: quella cartacea e quella online. In realtà sarebbe il quarto numero, considerata la prima uscita del numero zero di presentazione del progetto e delle rubriche.

Anche per questo numero di fine anno i temi trattati dai giovani reporter del Fiorentino, all’interno delle diverse rubriche, sono stati tanti e di notevole interesse. Il lavoro degli studenti ha avuto come sempre il supporto di un gruppo di docenti (Lisa Minervini, Giovanna Sollazzo, Alessandra Porchia, Benedetta Graziano, Francesco Polopoli, Giuseppe Villella, Ida Panza, Olga Sirianni, Lycia Mascaro) coordinati dalla professoressa Tommasina Porto Bonacci. Prezioso è stato il contributo della professoressa Antonella Rotundo e del gruppo Arte-Ficio, per la veste grafica e l’impaginazione.

Dalle pagine di Kainon i ragazzi del “Fiorentino” si raccontano. Lo fanno mettendo in campo il bagaglio culturale già acquisito negli studi, le loro esperienze e competenze, ma anche le loro passioni, i desideri, le emozioni.

Come di consuetudine il magazine ha ospitato, anche per questo numero, l’editoriale del Dirigente Scolastico Nicolantonio Cutuli. E’ stata l’occasione per fare una riflessione sull’anno scolastico che volge al termine. Un anno impegnativo e di rinascita costellato di tante importanti esperienze formative e numerosissime iniziative culturali, artistiche, sportive, teatrali, sociali.

Tra le rubriche del terzo numero di Kainon: “I Luoghi dell’Anima” dedicato allo storico teatro Grandinetti visitato e descritto dai ragazzi della classe II C, “Psiche e Soma”, “Poesia e Musica”, “La nostra voce su …” , “Lavorare con l’ Arte- Arte-Ficio”, “Viaggio Nel Cinema” “Non solo Latino e Greco”, “Dialettando”, “Pillole di Classici”, “Storia e Storie”.

Per la Rubrica “Intervista a …” le ragazze di Kainon hanno dialogato con lo stilista Anton Giulio Grande, ex alunno della scuola, realizzando una bella e corposa intervista.

Gli studenti che hanno scritto e collaborato agli articoli di questo terzo numero di Kainon sono: Lorenzo Colistra, Natalina Mancari, Alessia Vescio, Alina Costantino, Camilla Latelli, Antonio Conte, Paola D’Amico, Federica Pia Vaccaro, Chiara Doria, Maria Chiara Gigliotti, Anastasia Valentina Marrazzo, Giulia Pagano, Jacopo Giuseppe Saturno, Caterina Carnevale, Alessia Casella, Mariateresa Suppa, Asia Molinaro, Ginevra Scicchitano, Valeria De Grazia, Chiara Vescio che ha raccontato la sua esperienza di rappresentante d’Istituto.