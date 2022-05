Giovedì presentazione del libro “L’altra” di Maria Grazia Madia presso l’I.P.S.S.A.R. “Luigi Einaudi”

Giovedì, alle 11, si terrà la presentazione del libro “L’altra” di Maria Grazia Madia presso l’I.P.S.S.A.R. “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, organizzata da Open Space Associazione di Promozione Sociale.

Gli alunni e le alunne dell’Istituto Einaudi, diretto da Rossana Costantino, avranno la possibilità di confrontarsi con temi di forte carattere e interesse sociale.

Il libro, pubblicato dalla scrittrice calabrese Maria Grazia Madia con la casa editrice Rossini editore, spiega infatti che “dovremmo vivere la vita come se fossimo un’opera d’arte, perché a volte deve essere solo interpretata. Non avremo mai una versione reale e oggettiva, siamo sempre combattuti tra i sentimenti e la ragione, tra il sesso e l’amore. Questo continuo oscillare è tipico della vita di Andrea, che dopo la fine della sua storia con Federica si rimette in discussione lontano dalla sua amata città. Si ritrova in un altro ambiente, dove non conosce altro che i passi per arrivare a casa e all’accademia in cui insegna. In queste vie sconosciute si consuma la sua vita; poi, l’inaspettato incontro tra il proibito e l’amore”.

L’incontro, dedicato agli studenti, sarà presentato e moderato da Open Space APS e rientra nel calendario di Ormeggi Preview che prevede diverse altre presentazioni di libri a Lamezia Terme tra maggio e giugno prossimi.