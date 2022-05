Martedì presentazione del libro “Quando mia madre indossò la maglietta di Franz Beckenbauer” al liceo Campanella

Martedì dalle 11 si terrà la presentazione del libro “Quando mia madre indossò la maglietta di Franz Beckenbauer” di Francesco Pileggi presso il Liceo Statale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme, organizzata da Open Space Associazione di Promozione Sociale.

“Due giugno 1973, otto ragazzini su un albero di limoni aspettano di poter giocare una partita di calcio. Sono trascorsi tre anni dalla “partita del secolo”, Italia-Germania, la semifinale del campionato del mondo in Messico. Otto ragazzini, qualcosa in comune, una maglietta bianca e non solo quella. E può succedere che pezzi di mondo si arrampichino insieme a quei ragazzini su quell’albero di limoni. Persino Picasso con i Pink Floyd, Michelangelo e la sua Pietà. Nel ’73 successe di tutto, attorno a quell’albero, come il tiro a sorte per chi dovesse tagliare un orecchio al nipote dell’uomo più ricco del mondo. E anche il sesso apparve su quell’albero come un terremoto, mentre uno di loro aspettava di realizzare il suo sogno: stringere la mano al “Kaiser” Franz Beckenbauer. La mano di quel tedesco dolorante durante la “partita del secolo”. quello che teneva la mano sul cuore.”

L’incontro, dedicato esclusivamente agli studenti e moderato da Rita Giura di Open Space APS e Antonio Chieffallo, rientra nel calendario di Ormeggi Preview che prevede diverse altre presentazioni di libri a Lamezia Terme tra maggio e giugno.