Luca Galtieri ritorna con la rubrica sull’antispreco alimentare all’Istituto Alberghiero “L.Einaudi”

L’inviato di Striscia la notizia Luca Galtieri ha fatto ritorno, con la sua rubrica sull’antispreco alimentare, all’Istituto Alberghiero “L.Einaudi” di Lamezia Terme guidato dalla Dirigente Rossana Costantino.

Nella puntata di ieri sera, come avvenuto nel primo servizio andato in onda qualche mese fa, alcuni alunni ed insegnanti della scuola lametina hanno partecipato alla rubrica di “Striscia” che si occupava del recupero di alimenti che abitualmente vengono buttati ma che invece possono avere un gustoso riutilizzo. Nello specifico i resti di cucina riutilizzati sono stati bucce e foglie dell’arancia, e scarti di cioccolato e albumi.

Il servizio, organizzato con il supporto del reporter lametino Massimo Mercuri, che ha avuto come riferimento organizzativo il docente Giancarlo Muraca, è stata ancora una volta una bella vetrina, non solo per l’istituzione scolastica protagonista, ma per il territorio tutto.