Il Liceo Classico – Artistico “ Fiorentino” di Lamezia Terme apre le porte alla cittadinanza per la “notte nazionale del liceo classico”.

L’ottava edizione prenderà il via domani sera martedì e ritorna in presenza con una diretta in streaming.

Aprirà la manifestazione il Dirigente Scolastico Nicolantonio Cutuli. Previsti diversi ospiti e durante la serata intrattenimenti musicali, teatrali e lettura di testi in latino e greco antico. Vetrina anche per le eccellenze delle attività laboratoriali e progettuali con gli studenti che si sono distinti in concorsi regionali e nazionali. Il ricco cartellone prevede inoltre concerti e performance, conferenze e dibattiti, inaugurazione di un archivio storico.

La Notte del Liceo Classico festeggia quest’anno il suo ottavo compleanno. La sua nascita risale all’anno scolastico 2014/15. La kermesse culturale accomuna centinaia di istituti sul territorio nazionale ed ha il patrocinio del MIUR .