“Un Albero per il Futuro” al Liceo “Tommaso Campanella”

Nella mattinata odierna presso l’Auditorium del Campanella si è svolta la manifestazione “Un albero per il futuro”, iniziativa avviata da Silvana Sesto e rientrante nelle attività del progetto d’istituto “Contagiati dalla Gentilezza”.

Presenti all’evento l’assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme, Giorgia Gargano, e il personale civile e militare dei Carabinieri della Biodiversità di Catanzaro.

Il Liceo “Campanella” ha aderito al progetto Nazionale promosso dai Carabinieri della Biodiversità e dal Ministero della Transizione ecologica che ha come obiettivo la sensibilizzazione verso il rispetto e la tutela dell’ambiente in cui viviamo; principi verso i quali la scuola si adopera con attività tese alla sensibilizzazione e alla valorizzazione dell’ambiente circostante e delle pratiche positive.

Ad aprire i lavori e a dare il benvenuto alle autorità presenti l’orchestra diretta da Daniele Augruso e il coro preparato da Giovanna Massara del Liceo Musicale, che si sono esibiti con l’Inno di Mameli arrangiato da Giovanni Mazzuca.

A portare i saluti della Dirigente Scolastica Susanna Mustari, la collaboratrice della Dirigente Olinda Suriano ha evidenziato l’attenzione della scuola verso le tematiche della biodiversità e soprattutto l’attenzione in questi ultimi anni «verso l’Agenda 2030 che dell’economia circolare, dell’ecosostenibilità, del contrasto all’inquinamento, della tutela del patrimonio ambientale ha fatto un punto di ri-partenza sociale e civile».

Guardare al futuro, rafforzando non solo in senso metaforico le radici; rinvigorire la “terra” che negli ultimi decenni ha sofferto la “dimenticanza” dell’uomo che si è sempre considerato al di fuori della Biosfera, e pertanto ha reso possibile una sistematica aggressione alla Natura creando un modello “culturale” che ha compromesso molti ecosistemi. Questi gli argomenti affrontati dagli esperti e ripresi nell’intervento dell’assessore Gargano che ha plaudito all’iniziativa: «Mi fa piacere questo nuovo incontro con il Liceo Campanella sulla traccia della gentilezza. Oggi la gentilezza nei confronti della natura, che diventerà la normalità quando capiremo di essere creature tra le creature, tutti parimenti ospiti di un pianeta».

Riflessioni marcate anche dagli esperti del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA), i quali dal 2020 promuovono il progetto nazionale di educazione alla Legalità ambientale: «rispetto, attenzione, cura, futuro sono i comuni denominatori di un’azione che è opportunità non solo per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali, ma anche per contribuire a ridurre il riscaldamento globale attraverso la messa a dimora di migliaia di piantine, futuri alberi, che costituiranno un bosco diffuso». Un percorso reale di consapevolezza ecologica, per migliorare la qualità ambientale di molte aree e contribuire a mitigare i cambiamenti climatici.

A conclusione dell’incontro sono stati piantumati 6 alberelli, il cui valore simbolico rappresenta un investimento in buone pratiche che potranno garantire un futuro più verde.