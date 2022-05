L’incontro con il magistrato Annamaria Frustaci chiude il Maggio dei Libri al “Borrello-Fiorentino”

Il Maggio dei Libri presso l’istituto comprensivo “Borrello- Fiorentino” di Lamezia Terme si è concluso con l’ultimo appuntamento, quello con il magistrato Annamaria Frustaci.

Il PM ha incontrato i ragazzi della scuola secondaria di primo grado presentando il libro “La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia” edito Mondadori.

Il racconto tratta il tema della giustizia rivolgendosi con parole semplici alle nuove generazioni, la protagonista è una ragazzina di nome Lara che si oppone fermamente ai soprusi che subisce da Totò, suo vicino di casa e compagno di classe, e i suoi amici.

Dice “no” ad una delle tante pretese di Totò il quale, con fare prepotente, reclamava di tenere per sé un cagnolino trovato in un edificio abbandonato. Lara capisce che il solo modo per sconfiggere la mafia è combatterla a testa alta con onestà e coraggio, decidendo di fare a Totò una proposta che non può rifiutare…

L’autrice introduce così il suo libro, riportando e condividendo la sua esperienza, fatta di traguardi e sconfitte, che la spinge a perseguire e raggiungere i suoi ideali. Questo libro tratta tematiche importanti che assumono nuova forza anche alla luce del recente anniversario della strage di Capaci, trent’anni dopo la morte del giudice Giovanni Falcone. La presentazione del libro è rivolta ai giovani con l’intento di spronarli a immedesimarsi nel ruolo di Lara e fronteggiare eventuali atti mafiosi con la stessa forza d’animo della protagonista del libro. Sull’insegnamento del giudice Falcone, il quale affermò che la mafia si sconfigge con la cultura, di tale avviso è anche il PM Frustaci la quale asserisce che saranno gli insegnanti a porre le fondamenta affinché i giovani studenti di oggi siano la disobbedienza allo status mafioso.