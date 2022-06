Anton Giulio Grande incontra gli studenti di Cinema di Rome University of Fine Arts

Un incontro partecipato, un talk che ha coinvolto e interessato gli studenti: prima uscita nel settore della formazione cinematografica, questa mattina, a Roma, per il Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande.

Il Commissario straordinario è stato ospite di Rufa – Rome University of Fine Arts (che si occupa di formazione nel campo dell’arte, del design, dell’audiovisivo, della moda, del game, della comunicazione visiva e della media art), incontrando gli studenti di Cinema: un’iniziativa nata dopo la realizzazione del videoclip di Jovanotti, “Alla salute”, realizzato interamente in Calabria e sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito del progetto Calabria straordinaria dell’assessorato al Turismo, guidato dall’assessore Fausto Orsomarso. Un progetto che ha destato molta attenzione e riscosso grande interesse, mettendo in luce, come è stato sottolineato, le capacità di interlocuzione che una Film Commission deve avere, per affermarsi in un mercato sempre più ampio, nello specifico per una nuova narrazione della regione Calabria.

Nel corso dell’incontro, Anton Giulio Grande ha avuto modo di affrontare vari temi, riguardanti il settore cinematografico e in particolare il funzionamento delle Film Commission, il loro ruolo nel supporto alle opere prime, alla formazione, gli strumenti di sostegno alla produzione. Un interessante momento di confronto, dunque, sugli argomenti fondamentali che interessano lo sviluppo del settore stesso e il rapporto tra arte, industria cinematografica, produzione e, appunto, formazione.