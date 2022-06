Oggi festa degli aquiloni sul lungomare Falcone Borsellino

Appuntamento speciale per gli alunni, i genitori e gli insegnanti dell’Istituto Don Milani che si sono ritrovati, dopo la scuola, in località Marinella per ripulire dai rifiuti un tratto di spiaggia.

Si tratta non solo di un percorso che la scuola porta avanti da anni, e che ha come fine il raggiungimento degli obiettivi specifici di educazione ambientale e alla legalità, e quindi mirato alla convivenza civile, al rispetto delle regole, alla consapevolezza di essere soggetti di diritti e di doveri, al rispetto dell’ambiente, del mare e delle spiagge contribuendo a ridurre l’ inquinamento e ad aumentare il benessere psicofisico dei bambini, ma anche a qualcosa di più intimo e profondo.

Quest’anno ricorre per l’Istituto Don Milani il ventennio della Festa degli aquiloni che, per molti anni, ha rappresentato non solo la festa della scuola che ha come logo un aquilone, ma anche un appuntamento importante per l’intera città: i laboratori di costruzione sul corso, la collaborazione con enti e istituzioni, la partecipazione di bambini, famiglie, curiosi e appassionati, il volo di centinaia di aquiloni sul cielo di Lamezia rappresentavano i sogni di libertà e rinascita delle nuove generazioni.

Per questo i piccoli alunni della Don Milani, armati di sacchetti, guanti e rastrelli si sono recati sul lungomare Falcone Borsellino, insieme al gruppo dei volontari di Legambiente Lamezia, per effettuare una pulizia speciale della spiaggia con conseguente raccolta differenziata. Buste, mozziconi di sigaretta, plastiche e polistirolo sono solo alcuni dei tanti rifiuti trovati e differenziati. Rifiuti di ogni forma, genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e dell’abbandono consapevole da parte di chi frequenta le spiagge. Un messaggio che Legambiente ha spiegato bene a tutti i presenti, soprattutto alle giovani generazioni: capire insieme come si può contribuire con le proprie scelte a prevenire il problema del beach litter, imparando a differenziare di più e meglio i rifiuti.

Oggi, sul lungomare Falcone Borsellino, gli aquiloni potranno ancora prendere il volo e portare sempre più in alto i sogni di questi bambini che hanno pulito la spiaggia per la loro amata festa.