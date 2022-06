Dal prossimo anno scolastico cedole librarie non più cartacee ma digitali

Allo stato attuale, il sistema di gestione delle cedole librarie adottato dal Comune di Lamezia Terme è totalmente cartaceo, prevedendo l’elaborazione, stampa, trasporto, consegna e distribuzione delle cedole librarie in formato cartaceo, con connessi oneri gravanti sul personale comunale del Settore Servizi alla Persona, nonchè aggravio per le famiglie e impegno per le istituzioni scolastiche e i librai fornitori.

Lunedì si è così approvata la transizione al formato digitale, mediante utilizzo di un applicativo di gestione informatizzata, dandosi come obiettivi: migliore accessibilità e più agevole fruibilità della fornitura da parte delle famiglie utenti; azzeramento dei costi di stampa delle cedole cartacee e abbattimento del tempo impiegato dal personale comunale, nelle fasi di preparazione delle cedole cartacee, consegna ai plessi scolastici, verifica preliminare alla liquidazione delle fatture, archiviazione; riduzione dei tempi di rendicontazione e pagamento; più agevole stima e monitoraggio da parte dell’Ente dei costi sostenuti per la fornitura dei libri di testo; minore aggravio per le istituzioni scolastiche e i librai fornitori, coinvolti nella gestione delle cedole cartacee; ridotto impatto ambientale.

L’impegno di spesa per il triennio scolastico 2022/2025 ammonta così a 5.500 euro.