L’I.C. Nicotera Costabile conclude l’anno scolastico con la consegna degli attestati Ecdl a studenti e insegnanti

La chiusura dell’anno scolastico per l’Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme ha coinciso con la cerimonia finale di un altro percorso di formazione che ha coinvolto alunni e docenti: il conseguimento della certificazione Ecdl che attesta il livello di competenze informatiche e web.

Nel corso dell’anno, infatti, la dirigente Maria Angela Bilotti aveva proposto l’attività al fine di integrare l’offerta formativa dell’istituto, accolta da un numero considerevole di alunni della scuola secondaria di primo grado e dalle docenti che hanno saputo cogliere l’importanza di un percorso e di una certificazione spendibile nel mondo del lavoro e dell’università.

In particolare, erano stati messi a disposizione corsi di formazione gratuiti Computer Essential (concetti generali e sistema operativo) e Online Essential (internet e posta elettronica), per conseguire una prima certificazione informatica Icdl Essential e il corso Word ed Excell per la certificazione Ecdl di Base.

Le lezioni sono state tenute da un esperto del test center Aica, Renato Tarsitano, docente formatore nelle attività di preparazione ed esaminatore per il conseguimento delle certificazioni informatiche.

Il 9 giugno si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati ad una rappresentanza di studenti e docenti, tra tutti coloro che hanno conseguito o aggiornato le certificazioni informatiche, alla presenza del referente territoriale Aica Giuseppe Baffo, del docente Tarsitano, del Ds e di alcuni genitori.

“Un’altra attività si è conclusa con successo per il nostro Istituto Comprensivo – ha osservato nell’occasione la Dirigente Bilotti – Attività che arricchisce i nostri studenti oltre che da un punto di vista didattico e formativo, anche di tutte quelle nozioni fondamentali di informatica oggi indispensabili nel mondo del lavoro. L’Ecdl o Icdl è un certificato che attesta la conoscenza degli strumenti informatici di base. Obiettivo del protocollo sono il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione delle competenze digitali certificate. Conseguire l’International Certification of Digital Literacy, significa avere un attestato riconosciuto a livello internazionale della propria conoscenza informatica”.

Le certificazioni informatiche, così come quelle linguistiche (Cambridge per la lingua inglese e Delf per la lingua francese), sono oramai parte imprescindibile del bagaglio di conoscenze e competenze di ciascuno. Per questo, l’Istituto Comprensivo Nicotera Costabile, Test Center Aica accreditato, favorisce e crea opportunità educative e di crescita anche extracurriculari, per formare i propri studenti secondo quanto richiesto dalle nuove necessità del mondo dell’istruzione e del lavoro, in modo da contribuire ad accorciare il gap culturale con i coetanei del Nord Italia e europei.