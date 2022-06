Accordo del Comune di Lamezia Terme con due università per ospitare tirocinanti in via Perugini

In attesa di avere il giudizio sull’eventuale via libera da parte della commissioni ministeriale sul piano del fabbisogno comunale, da via Perugini si sottoscrivono nuovi accordi con enti di formazione universitaria per poter almeno usufruire della possibilità di offrire tirocini negli uffici, con quindi un “do ut des” tra studente e dipendente comunale che ne curerà il tutoraggio.

Siglata così un’intesa biennale con la scuola superiore per mediatori linguistici di Perugia, e con il dipartimento “patrimonio, architettura, urbanistica” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Nello specifico l’accordo con l’università calabrese il Comune di Lamezia Terme, su proposta del Direttore del Master, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture 1 partecipante al Master Universitario di II livello in “Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio” per lo svolgimento di uno stage di 350 ore, pari a 14 CFU, delle quali 140 di attività in presenza e 210 di studio individuale.

In parallelo per i dipendenti del Comune di Lamezia Terme eventualmente interessati, saranno previste condizioni agevolate per la partecipazione al Master, consistenti in una riduzione del 30% della quota di partecipazione, ed il Comune di Lamezia Terme si riserva la facoltà di istituire borse di studio al fine di incentivare la partecipazione al Master e l’approfondimento delle tematiche di proprio interesse.