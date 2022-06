In gara d’appalto la gestione del servizio di assistenza specialistica scolastica ad alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’obbligo lametine

Determinata la gara d’appalto per la gestione del servizio di assistenza specialistica scolastica ad alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’obbligo lametine.

Per la gestione triennale del servizio viene indicato un monte ore massimo complessivo di 62.800 (di cui 60.800 di assistenza specialistica e 2.000 di coordinamento), pari a 1.482.735,91 euro, con impegno ulteriore di 23.327,36 euro per i costi discendenti dalla procedura di gara tramite la centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria.

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ponderazione relativa dei criteri di valutazione, definita in 80 punti su 100 per i profili tecnico – qualitativi, ed in 20 punti su 100 per il profilo economico.