Al “Borrello-Fiorentino” cerimonia finale del progetto Trinity

All’Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino” si è concluso il progetto Trinity, per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese, con una cerimonia finale di consegna degli attestati. I diplomi Trinity College London sono riconosciuti dalla normativa vigente e spendibili in campo formativo e/o professionale: per l’acquisizione di crediti all’esame di Stato, per la partecipazione a concorsi o per sostituire esami in lingua inglese.

La certificazione Trinity come attività di consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche è prevista (insieme al Cambridge) nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica diretta da Giuseppe Guida.

Il progetto si è rivolto a un gruppo di alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, che hanno frequentato in sede i corsi Grade 1 e Grade2, tenuti dalle formatrici Palmina Vescio, Fiorina Muraca e Angela Strano. Gli esami si sono svolti in tre giornate in modalità online, in collegamento da remoto con gli esaminatori madrelingua, presso il laboratorio di informatica dell’Istituto Comprensivo, in collaborazione con l’animatrice digitale Giovanna Di Cello. Coordinatrice e responsabile del progetto è stata Anna Falvo,

Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Guida e dai docenti per i risultati conseguiti dai sessantadue alunni coinvolti. Un ringraziamento particolare va a loro e alle loro famiglie per il loro contributo.