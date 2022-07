Primi maturandi per il corso quadriennale del liceo Classico

Il corso quadriennale, indirizzo sperimentale del Liceo Classico, iniziato quattro anni fa ha tagliato il suo primo traguardo.

I ragazzi, che hanno conseguito la maturità con questo percorso d’eccellenza e di grande innovazione rispetto ai tradizionali indirizzi scolastici, hanno affrontato, nell’arco dei 4 anni, problematiche, metodologie didattiche e modalità di risoluzione di problemi con un approccio totalmente nuovo: didattica digitale, discipline in compresenza, studio di due lingue straniere, approcci laboratoriali, partecipazione a percorsi e concorsi per le eccellenze (olimpiadi, certamina etc), pur rimanendo nel solco della tradizione classica.

I ragazzi della Quarta A quadriennale hanno conseguito risultati brillanti per quanto riguarda la metà della classe: 1 su 2 si è diplomato con 100 e 100 e lode. Soddisfazione dal Ds Nicolantonio Cutuli, che ha sempre creduto e promosso con convinzione tale indirizzo di studio, che allinea i licei italiani alle realtà europee.