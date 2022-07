In Calabria vi sono varie realtà educative che adottano il Metodo Montessori, che prenderà il via il prossimo anno a Maida.

Un’esperienza nata con l’Associazione Montessori MA.Mo.Bo. (Mare/Maida- Montessori/MontepaoneBosco), associazione composta da un gruppo di insegnanti, educatrici e genitori legati dal metodo Montessori, metodologia didattica per i bambini dai 6 anni in su fortemente incentivata dall’interesse per l’infanzia, vede come punto di riferimento principale la natura come spazio di vita e di crescita.

Viviana Vitale, coordinatrice, insegnante e mamma, durante l’ incontro di presentazione ha risposto con entusiasmo alle molte domande dei genitori, soprattutto rivolte sulla differenza tra la scuola pubblica e questa esperienza di Scuola Parentale.

L’ interesse per il progetto è stato palese da parte dei molti genitori presenti nel parco dell’ agriturismo Costantino, dove in autunno si svolgeranno le attività didattiche, spazi ed edifici già pronti ad accogliere i bambini che vorranno fare questa esperienza educativa.