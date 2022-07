La lametina Giada Campo ieri ha ricevuto il “Premio America Giovani” per il talento universitario presso la Camera dei deputati a Roma.

Si tratta di un importante riconoscimento nazionale per la carriera accademica ed il talento universitario messo a disposizione dalla Fondazione Italia USA che ha selezionato i 1000 migliori laureati d’Italia, assegnando una borsa di studio per il master in Global Marketing Comunicazione & Made in Italy.

Il Direttore del Master è Stefania Giannini, già Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ed attuale vicedirettore generale dell’Unesco.

La Campo ha conseguito nel 2018 con 110 e lode la laurea triennale in Lingue e culture moderne presso l’università della Calabria e una doppia laurea magistrale in Studi Bilaterali Italo-Tedeschi il 22 luglio 2020 presso le Università degli Studi di Firenze e la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn sempre con 110 e lode.

«È per me stato un grande onore essere stata premiata alla Camera dei Deputati e spero che questo sia un incoraggiamento per tanti studenti, affinché possano comprendere che alla fine del percorso i sacrifici verranno ripagati e che fortunatamente c’è ancora chi crede nella meritocrazia e nell’impegno» commenta la dirette interessata.