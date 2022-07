Aperte le iscrizioni per i 3 asili comunali ad oggi ancora senza nuova gestione

Sono aperte, per l’anno scolastico 2022/2023, le iscrizioni per la frequenza degli asili nido comunali siti in via Conforti (30 posti), via Spartivento (26 posti), via Giovanni XXIII (21 posti), aperti per 6 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, e il sabato dalle 8 alle 14.

L’avvio delle attività scolastiche avverrà auspicabilmente entro il mese di Settembre, risultando lo stesso necessariamente subordinato alla conclusione, da parte della CUC di Reggio Calabria, dell’iter di affidamento della gestione del servizio attualmente in corso di espletamento.

Sono ammessi a beneficiare del servizio i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni residenti nel Comune di Lamezia Terme. L’ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. Tale eventualità inoltre è sottoposta al vincolo di impegno di quest’ultimo Ente a stipulare apposita convenzione con il Comune di Lamezia Terme nella quale si stabilisca la contribuzione alle spese di gestione del servizio da parte dell’Ente di residenza.

Entro il 10 agosto si potranno presentare le richieste tramite gli appositi moduli disponibili online, compresa la documentazione necessaria per il calcolo della compartecipazione delle spese in base all’Isee in corso di validità.