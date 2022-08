Saranno 13 le scuole nel lametino finanziate per ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia

Saranno 13 le scuole nel lametino finanziate nell’ambito dell’avviso finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia.

Gli interventi sono volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6.

Nello specifico gli istituti che riceveranno 75.000 euro di contributo saranno: