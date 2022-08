Fondi Pnrr per asili e scuole dell’infanzia, 3 progetti del lametino ammessi e 8 con riserva

Dall’avviso finanziato dai fondi Pnrr per l’istruzione destinati a far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti, hanno trovato accoglimento le proposte di 3 comuni del lametino, mentre 8 sono stati accolti con riserva (sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia).

Disco verde per:

Martirano – 1.380.000 euro per “nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia”

– 1.380.000 euro per “nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia” Soveria Mannelli – 1.000.000 euro per “demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia”

– 1.000.000 euro per “demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia” Curinga – 1.000.000 euro per “nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia”.

Ammessi con riserva i progetti di