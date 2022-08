Diventano digitali le cedole per gli studenti lametini della scuola primaria

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Lamezia Terme garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria residenti nel Comune di Lamezia Terme (alla data di inizio dell’anno scolastico 2022-2023), attraverso il il portale Cedole Librarie.Net che consentirà la dematerializzazione delle cedole stesse.

La soluzione prevede l’abolizione della cedola cartacea che, quindi, non sarà più distribuita a ciascun alunno. Sarà rilasciata un’unica cedola per anno scolastico, indipendentemente dall’eventuale trasferimento dell’alunno in corso d’anno in altro istituto.

Gli alunni non residenti nel comune di Lamezia Terme, che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023 le scuole primarie di Lamezia Terme, non hanno diritto alla cedola libraria digitale e le famiglie sono invitate a rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni sulle modalità attivate per la fornitura dei libri di testo.

I genitori dello studente beneficiario o a chi ne esercita la potestà parentale, possono prenotare e ritirare i libri presso qualsiasi rivenditore iscritto all’Albo e presentarsi con il codice fiscale dell’alunno/a per ordinare e prenotare i libri di testo.

Il librario/cartolibrario, accedendo alla piattaforma, accerterà che al codice fiscale corrisponda l’alunno/alunna per il quale si stanno prenotando i testi scolastici.

Comunicare al cartolibrario tutte informazioni necessarie alla prenotazione dei testi scolastici (scuola, classe, sezione), il cartolibrario individuerà i libri destinati a ciascun alunno/alunna.

Non saranno accettate cedole cartacee emesse da altri Comuni/Istituti scolastici.

La prenotazione blocca la cedola e non la rende utilizzabile fino al ritiro e al pagamento o allo sblocco da parte del negoziante (qualora i libri non si siano resi disponibili), pertanto non e’ possibile effettuare prenotazioni presso piu’ di un punto vendita.

I punti vendita siti nel comune di Lamezia Terme, accreditati sono: