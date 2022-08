Iscrizione al servizio mensa online per gli studenti lametini

A settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico ripartirà anche il servizio di refezione scolastica.

A giorni, infatti, verranno aperte le iscrizioni per il servizio mensa del Comune di Lamezia Terme e grazie alla collaborazione con la Scamar srl che espleta il servizio di refezione, per la prima volta, queste avverranno attraverso la presentazione della domanda online.

I genitori tramite il link di accesso al Portale delle Iscrizioni Online che sarà comunicato dal Comune, non dovranno far altro che accedervi e, comodamente da casa, in maniera autonoma, con smartphone o pc, inseriranno i dati necessari per l’iscrizione senza doversi più recare presso gli uffici del Comune.

All’esito della registrazione infatti, appena validati i dati, riceveranno subito le credenziali per accedere all’app ComunicApp e al Portale Genitori e l’iscrizione sarà quindi positivamente conclusa.

Grazie alla sinergia tra il Comune e la Scamar srl che utilizza ormai da anni il Portale della Scolastica Schoolweb per la gestione ottimale non soltanto delle iscrizioni online, ma anche delle prenotazioni/disdette dei pasti, delle diete, della prenotazione del pasto in bianco e dei pagamenti, i genitori eviteranno le solite e lunghe code di attesa per poter iscrivere i propri figli.