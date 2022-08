Anche l’amministrazione comunale di San Mango d’Aquino ufficializza l’adesione alla piattaforma digitale Donacod che, dall’inizio del nuovo anno scolastico, permetterà ai genitori di gestire interamente i servizi di refezione scolastica, scuolabus ed asilo nido.

La piattaforma digitale permetterà ai genitori dei bambini una migliore fruibilità dei servizi sia da un punto di vista pratico (tutte le procedure avverranno con un app per smartphone/tablet o tramite un sito web) sia sanitario (eliminare le code presso gli uffici pubblici mette in sicurezza le famiglie e gli impiegati) sia ecologico (spariranno i buoni cartacei).

I genitori degli alunni interessati ai servizi scolastici dovranno scaricare l’App Donacod, registrarsi ed iscrivere i propri figli al servizio del comune di San Mango d’Aquino.

Le iscrizioni saranno aperte a breve e le istruzioni con tutte le informazioni saranno reperibili tramite un link che sarà pubblicato anche sul sito del Comune.

Per ogni alunno verrà creato un borsellino digitale e le prenotazioni al servizio refezione saranno gestite tramite la piattaforma Donacod. Saranno i genitori stessi a segnalare solo l’assenza al servizio tramite una semplicissima funzionalità. Per quanto riguarda lo scuolabus e l’asilo nido i genitori dovranno solo scaricare l’app, registrarsi ed iscrivere gli alunni al servizio.

Conoscere il menù del giorno (con le foto dei piatti) e tenere sempre sotto controllo il proprio “borsellino”, ossia il credito per poter fruire del servizio refezione o dello scuolabus, sono alcune delle funzionalità offerte da Donacod e utilizzate dal Comune di San Mango d’Aquino per garantire la trasparenza del servizio. Per quanto riguarda il nido invece l’app verrà utilizzata anche come registro elettronico.

Anche i pagamenti saranno semplificati grazie all’integrazione offerta da Donacod con pagoPA: il sistema di pagamento della pubblica amministrazione. Grazie a questa integrazione i genitori potranno pagare il costo della refezione e dello scuolabus online o in qualsiasi punto pagamento abilitato senza inviare la ricevuta di pagamento in Comune.

Al fine di divulgare le funzionalità e le potenzialità del servizio è prevista anche una presentazione in video conferenza a cui verranno invitati tutti i genitori.

L’App Donacod permette di accumulare, partecipando alle promozioni di esercizi commerciali ed aziende sponsor, dei buoni spesa (Buoni Donacod) che possono poi essere utilizzati esclusivamente per pagare spese di tipo scolastico/educative o collegate al sistema scolastico tra cui il costo della mensa scolastica e dello scuolabus a San Mango d’Aquino.

I Buoni Donacod si raccolgono a seguito di acquisti nei diversi esercizi commerciali aderenti (anche on-line) o attraverso gli “Studia e Vinci” (rispondendo a domande su contenuti proposti da aziende sponsor).

Per utilizzare il servizio e raccogliere i Buoni Donacod le famiglie devono scaricare gratuitamente l’App Donacod per smartphone/tablet Android e iOS e registrarsi.

Con Donacod è possibile anche sostenere (donando i Buoni Donacod) le spese degli istituti scolastici pubblici aderenti e pagare altri costi come la retta di diversi asili nido, dei libri scolastici ed universitari, le rette di varie associazioni del territorio tra cui scuola calcio, scuola danza, ecc.

Il Comune, le scuole e le famiglie non hanno sostenuto e non dovranno sostenere alcun costo per utilizzare l’app. Donacod offre i suoi sistemi gratuitamente a tutte le amministrazioni comunali, le scuole pubbliche, le società di refezione e le famiglie basando il suo modello di business sulle aziende sponsor e sugli esercizi commerciali.