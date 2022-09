Cerimonia di Premiazione I edizione del concorso “Giovanil…Mente” giovedì nella sala consiliare

L’AIParC Lamezia Terme, presieduta dalla docente e giornalista Dora Anna Rocca, ha avviato la prima edizione del concorso Giovanil…mente e si è avvalsa della collaborazione della Presidenza del Consiglio comunale nella persona di Giancarlo Nicotera e dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lamezia Terme nella persona Giorgia Gargano, che hanno dato la massima disponibilità perché tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

Giovedì nella sala Monsignor Luisi di Lamezia Terme dalle 9:45 alle 11:45 si svolgerà dunque la cerimonia di premiazione delle scuole medie inferiori partecipanti e degli studenti che hanno presentato nell’anno scolastico 2021/22 elaborati su persone del territorio considerate meritevoli di menzione. Dopo una attenta selezione la giuria costituita da: Dora Anna Rocca in qualità di Presidente dell’Ente organizzatore, Antonio Chieffallo giornalista e scrittore, Giancarlo Nicotera Presidente del Consiglio comunale, Rosanna Volpe Vicepresidente di AIParC Lamezia e docente al Liceo Campanella, Saveria Sesto responsabile scientifico di AIParC Lamezia oltre che presidente dell’albero della vite, ha decretato i vincitori che riceveranno opportuni riconoscimenti non solo per l’elaborato in sé ma soprattutto per essere stati protagonisti di cittadinanza attiva. Data l’alta partecipazione degli studenti dell’Istituto comprensivo di Maida a collaborare per la fase conclusiva della cerimonia sarà anche il Comune di San Pietro a Maida. A sostenere il progetto vi sono inoltre, le realtà territoriali di F.C. Lamezia Terme e Grafichèditore di Antonio Perri.

Dopo i saluti della Presidente di AIParC Lamezia Terme Dora Anna Rocca e del Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Nicotera, del Primo cittadino di Lamezia Paolo Mascaro, del Sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà e di Nella Fragale della Grafichè editrice, la Rocca in qualità anche di moderatrice dell’evento inviterà le scuole e gli studenti che saranno premiati sia da rappresentanti delle due amministrazioni comunali coinvolte che da AIParC Lamezia. Nel corso della cerimonia saranno attribuiti riconoscimenti anche a personalità del territorio che gli studenti hanno presentato negli elaborati classificatisi ai primi tre posti.

Il primo ad essersi classificato è un alunno della Pietro Ardito che ha presentato la figura di Lucia della Torre (la prima segretaria comunale di Nicastro prima di Lamezia Terme poi), seconda classificata la classe II A della Don Saverio Gatti per aver parlato di Don Saverio il sacerdote dei giovani in maniera originale e dettagliata, si sono classificate a pari merito al terzo posto due alunni della scuola di San Pietro a Maida per aver presentato la figura del procuratore Camillo Falvo come emblema di legalità e la scuola media Francesco Fiorentino per aver considerato la figura di Umberto Zaffina ideatore di un ecomuseo a Lamezia Terme Sambiase. Entrambi riceveranno dei riconoscimenti nel corso della cerimonia.

Sono state anche riconosciute meritevoli di menzione altre sei storie: di Lina Cimino, Elvidio Borelli, Michelangelo Nosdeo, Giuseppe Giordano, Sebastiano Senese, Domenico Venturi rispettivamente portate all’attenzione della giuria da alunni della Manzoni, della Pitagora, di San Pietro a Maida e Vena di Maida.