Ritorna l’evento Mulino Didattico & Maestra Natura dedicato alle scuole

Dopo l’esperienza della scorsa primavera, l’Associazione Culturale Amici dell’Antico Mulino delle Fate si prepara ad accogliere nuovamente i “piccoli esploratori” nel Regno della fata Gelsomina con l’evento Mulino Didattico & Maestra Natura dedicato alle scuole.

La finalità della visita sarà educare i più giovani alla bellezza, al contatto diretto con la natura, permettere loro di conoscere le ricchezze storico culturali della loro terra non solo sui libri, far acquisire competenze fondamentali per la vita come l’autostima e le abilità sociali per consentire loro di incontrare le proprie vocazioni. «Parleremo ancora di Fate, folletti dispettosi, vedremo dal vivo antichi lavatoi nel fiume, parleremo di come le nostre nonne si occupavano del bucato e dei piccoli che facevano il bagno nel torrente. Ancora racconteremo storie e leggende di Artisti-Briganti che si sono rifugiati in questo luogo per esprimere la loro arte, e poi ancora dei segreti del Monte Reventino. Vedremo insieme e capiremo come i nostri nonni governavano l’acqua con semplici principi fisici e leggi idrauliche, e insieme cercheremo di capire cos’è “La via degli antichi mulini delle fate”» si aggiunge nella presentazione, «giocheremo a fare i mugnai, affrontando e toccando con mano principi di ecosostenibilità, la produzione del cibo nel pieno rispetto dell’ambiente. Insieme conosceremo la leggenda della Fata Gelsomina e faremo tanti giochi all’aperto nel suo regno, l’Antico Mulino delle Fate – e poi tante coccole agli asinelli».